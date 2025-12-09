Der FC Liverpool gewinnt ohne Mohamed Salah spät bei Inter. Am Siegtreffer per Elfmeter hat auch Florian Wirtz seinen Anteil. Die Tottenham Hotspur gewinnen ebenfalls.

Mailand - Ohne den nach seiner Wutrede vorerst verbannten Mohamed Salah hat der FC Liverpool einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Im Champions-League-Topspiel bei Inter Mailand setzten sich die Reds auch dank Florian Wirtz spät mit 1:0 (0:0) durch. Der eingewechselte Fußball-Nationalspieler war kurz vor Schluss im Strafraum von Inters Alessandro Bastoni am Trikot gezogen worden, Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach Sichtung der Videobilder auf Elfmeter. Diesen verwandelte der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai (88. Minute) zum Siegtreffer.

In der Tabelle rückten die Reds damit vorerst in die Spitzengruppe vor. Ob Superstar Salah beim nächsten Königsklassen-Spiel wieder dabei ist, bleibt offen. Trainer Arne Slot hatte den Ägypter für die Partie in Italien aus dem Kader gestrichen, weil dieser am Wochenende mit deutlicher Kritik an Verein und Coach für Unruhe gesorgt hatte. Grund war die zuletzt geringe Spielzeit des Ägypters.

Atalanta dreht Spiel gegen Chelsea

Auch für die Tottenham Hotspur läuft es gut in der Königsklasse. Die Spurs setzten sich auch dank des ehemaligen Leipzigers Xavi Simons mit 3:0 (1:0) gegen Slavia Prag durch. Ein Eigentor von David Zima (26. Minute) sowie Treffer von Mohammed Kudus (50.) und eben Xavi (79.) brachten den Sieg. Die Mannschaft von Trainer Thomas Frank steht in der Tabelle damit dicht hinter Liverpool.

Der FC Chelsea dagegen rutscht nach der 1:2 (1:0)-Niederlage bei Atalanta Bergamo etwas ab. João Pedro (25.) hatte die Engländer zwar in Führung gebracht. Gianluca Scamacca (55.) und Charles De Ketelaere (83.) drehten die Partie aber zugunsten der Italiener.