Liverpool - Erfolgstrainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool vorzeitig den Gruppensieg in der Europa League geholt und damit den direkten Einzug ins Achtelfinale geschafft. Die Reds siegten gegen den österreichischen Club Linzer ASK klar mit 4:0 (2:0). Luis Diaz (12.), zweimal Cody Gakpo (15. und 90.+2) und Mohamed Salah per Elfmeter (51.) schossen den Sieg heraus. Liverpool profitierte auch vom 0:0 zwischen dem FC Toulouse und Saint-Gilloise. Gegen die Franzosen hatte das Klopp-Team zuletzt verloren.