Karim Onisiwo muss pausieren. Im Bundesligaspiel in Darmstadt erlitt der Fußballprofi eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Wann er zurückkehrt, ist vom Heilungsverlauf abhängig.

Mainz - Der FSV Mainz 05 muss mehrere Wochen auf Stürmer Karim Onisiwo verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, zog sich der 31-Jährige im Spiel beim SV Darmstadt 98 (0:0) eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu.

Abhängig vom Heilungsverlauf werde der österreichische Nationalspieler im Dezember wieder zur Verfügung stehen, hieß es weiter.

In seinen bisherigen neun Einsätzen blieb Onisiwo in dieser Bundesliga-Saison torlos. Insgesamt kommt der seit Januar 2016 für Mainz spielende Angreifer auf 32 Tore und 29 Vorlagen in 193 Erstliga-Spielen. Sein Vertrag beim Tabellen-16. läuft noch bis Ende Juni 2026.