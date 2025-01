Manchester City hinkt noch den eigenen Ansprüchen hinterher. In der Premier League gelingt immerhin der zweite Sieg nacheinander. Für Gegner West Ham United trifft ein deutscher Nationalspieler.

Manchester City feiert zweiten Sieg in Serie

Manchester - Manchester City setzt in der Premier League seine Aufholjagd fort. Nach drei sieglosen Spielen nacheinander feierte der englische Fußball-Meister am 20. Spieltag mit dem 4:1 (2:0) gegen West Ham United seinen zweiten Sieg in Serie.

Als Tabellensechster hat das Team von Star-Trainer Pep Guardiola aber weiterhin elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool, der an diesem Sonntag (17.30 Uhr) Manchester United empfängt. Auf einen Champions-League-Rang fehlen zwei Zähler.

Nach der Führung durch ein Eigentor von West Hams Vladimir Coufal (10. Minute) sorgte Top-Stürmer Erling Haaland mit einem Doppelpack (42./55.) für die Vorentscheidung. Das vierte Tor für den Gastgeber erzielte Phil Foden (58.). Mit seinem zweiten Treffer in der Premier League gelang Nationalspieler Niclas Füllkrug (71.) nur noch der Ehrentreffer für den Tabellen-13. aus London.