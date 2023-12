Dschidda - Manchester City ist erwartungsgemäß ins Finale der Club-WM eingezogen. Der Champions-League-Sieger setzte sich im Halbfinale mit 3:0 (1:0) gegen die Urawa Reds aus Japan durch.

Ein Eigentor von Marius Høibråten (45. Minute+1), Mateo Kovacic (52.) und Bernardo Silva (59.) sorgten für den lockeren Sieg gegen den asiatischen Champions-League-Sieger.

Im Finale gegen Fluminense

Damit trifft das Team von Trainer Pep Guardiola im Finale am Freitag auf Fluminense aus Rio de Janeiro. Der Gewinner der Copa Libertadores hatte zuvor sein Halbfinale gegen Al Ahly aus Kairo mit 2:0 gewonnen.

Das Turnier findet erstmals in Saudi-Arabien statt. Das Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, positioniert sich seit Jahren als Ausrichter großer Sportveranstaltungen. Es hat zuletzt vor allem in den Profifußball viel Geld gesteckt und Superstars wie Cristiano Ronaldo und Neymar in die heimische Liga geholt. Es gilt als sicher, dass Saudi-Arabien die WM 2034 zugesprochen bekommt.

Es ist die letzte Club-WM-Ausgabe im aktuellen Format. Für 2025 plant der Weltverband FIFA vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA ein Turnier mit 63 Partien insgesamt und sieben Spielen für die Finalisten. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat sich aufgrund seiner guten Champions-League-Ergebnisse bereits sicher dafür qualifiziert.