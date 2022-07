Manchester United an Stuttgarts Kalajdzic interessiert

Weiler-Simmerberg - Sasa Kalajdzic vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat einem Medienbericht zufolge das Interesse von Manchester United geweckt.

Der englische Rekordmeister befasse sich mit dem österreichischen Nationalstürmer, berichtete der Pay-TV-Sender Sky. Aber auch andere Premier-League-Clubs und Vereine aus der Bundesliga sind nach dpa-Informationen am 25-Jährigen interessiert. Über Treffen der Spielerseite mit Vertretern von Bayern München und Borussia Dortmund wurde bereits berichtet.

Kalajdzic bereitet sich derzeit mit dem VfB im Trainingslager in Weiler-Simmerberg auf die neue Saison vor. Ein Verbleib bei den Schwaben gilt jedoch als unwahrscheinlich. Sein Vertrag endet am 30. Juni 2023. Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat wäre bereit, den Angreifer bei einem Angebot von etwa 25 Millionen Euro in dieser Wechselperiode ziehen zu lassen.