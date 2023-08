Ta'if - Bayerns Ex-Stürmer Sadio Mané und Superstar Cristiano Ronaldo haben mit Al-Nassr den Arab Club Champions Cup gewonnen.

Dank eines Doppelpacks von Ronaldo siegte der Vizemeister Saudi-Arabiens gegen den großen Rivalen Al-Hilal in Ta'if mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung. Für Ronaldo und Mané war es der erste Titel mit Al-Nassr, das nach einer Roten Karte für Abdulelah al-Amri (71. Minute) das Finale in Unterzahl beenden musste. Ronaldos Tore fielen in der 74. und 98. Minute. Mané war in diesem Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt.

Am Arab Club Champions Cup, der seit den 1980er Jahren ausgetragen wird, nahmen insgesamt 16 Mannschaften aus dem arabischen Raum teil. Al-Nassr hatte sich am Mittwoch im Halbfinale gegen Al-Shorta Bagdad mit 1:0 durchgesetzt. Al-Hilal war nach einem 3:1 über den ebenfalls in Saudi-Arabien beheimateten Club Al-Shabab ins Finale eingezogen.