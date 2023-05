Berlin - Der Argentinier Marcelo Bielsa wird neuer Fußball-Nationaltrainer Uruguays. Der 67-Jährige soll einen Vertrag bis zur WM 2026 unterschreiben. Der Verband habe mit Bielsa eine Einigung erzielt, letzte Differenzen in der Formulierung seien ausgeräumt worden.

„Das Einzige, was noch fehlt, ist die Unterschrift. Wir holen jemanden, von dem wir wissen, dass er uns ein Vermächtnis hinterlassen wird, das über die 90 Minuten eines Spiels hinausgeht“, sagte Jorge Casales, Mitglied des Exekutivkomitees des uruguayischen Fußballverbandes, der Nachrichtenagentur AP.

Bielsa soll die bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde gescheiterten „Urus“ zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA führen. Erste große Herausforderung für den zweimaligen Weltmeister mit Bielsa ist die Copa America im kommenden Jahr in den USA. Bielsas erste Auftritte werden voraussichtlich im Juni die Freundschaftsspiele gegen Nicaragua und Kuba sein. Die südamerikanische WM-Qualifikation beginnt im September.

Bielsa trainierte das argentinische Nationalteam von 1998 bis 2004, gewann mit der Albiceleste bei den Olympischen Spielen 2004 Gold. In seiner Zeit von 2007 und 2011 war er mit Chile bei der WM 2010 dabei. Danach arbeitete er auf Vereinsebene bei Athletic Bilbao, Olympique Marseille und OSC Lille. Zuletzt war Bielsa bei Leeds United, das er 2020 nach 16 Jahren wieder zurück in die englische Premier League führte. Nach einer Niederlagenserie wurde er im Februar 2022 entlassen.