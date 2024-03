Trainer Marco Rose und RB Leipzig sind nach einer starken Leistung im Achtelfinale in Madrid ausgeschieden. Trost spendete Real-Star Bellingham.

Madrid - In einem ganz bitteren Moment hatte Marco Rose noch eine Mission zu erledigen. Als Jude Bellingham nach dem Abpfiff zu seinem Ex-Coach aus Dortmunder Zeiten rannte, mit ihm abklatschte und ihn tröstend in die Arme nahm, war die Gelegenheit da. „Ich habe da einen Auftrag aus der Familie bekommen. Meine Tochter ist ein Riesenfan. Sie wollte das Trikot unbedingt haben“, sagte der Cheftrainer von RB Leipzig nach dem 1:1 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid. Das Hinspiel hatten die Sachsen trotz starker Leistung 0:1 verloren und sind nun ausgeschieden. Bellingham hatte im Hinspiel, als Roses Tochter extra im Stadion war, wegen einer Verletzung am Knöchel kurzfristig gefehlt.