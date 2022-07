Mario Basler bringt die Fans im Magdeburger Stadtpark zum Lachen

Mario Basler machte am Freitag bei seiner Tour „Basler brennt“ Station in Magdeburg und brachte im Stadtpark die Fans zum Lachen. Der frühere Weltklassespieler erzählte Storys aus seiner Karriere und hatte wie immer auch so manchen Spruch parat.

Magdeburg - „Trainieren muss man nur dann, wenn man nichts kann“ – schon mit dem ersten Spruch brachte Mario Basler am Freitagabend im Musikpavillon am Le Frog im Stadtpark die rund 100 Zuschauer in Stimmung. Bei seiner Tour „Basler brennt“ machte der 53-Jährige Station an der Elbe und erzählte im Rahmen des Open-Air-Programms vom Theater in der Grünen Zitadelle alte Geschichten aus seiner Profizeit. Während heutzutage eher Phrasen und lapidare Aussagen statt echten Sprüchen und Meinungen angesagt sind, traf und trifft Basler mit Worten so perfekt den Punkt wie mit dem Ball das Tor.