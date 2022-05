Matarazzo bekennt sich zum VfB: Abgang „niemals eine Option“

Stuttgart - Trainer Pellegrino Matarazzo hat sich nach dem erreichten Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga klar zum VfB Stuttgart bekannt.

„Ich glaube, ich muss diese Frage eigentlich nicht beantworten. Es war niemals eine Option, den Verein zu verlassen“, sagte Matarazzo. Der Coach war unter anderem mit der TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht worden, nachdem der Verein sich von Sebastian Hoeneß getrennt hatte. Zu etwaigen Abwerbeversuchen wolle er sich nicht äußern, sagte der Coach.

Auch den Stand der Verhandlungen bei Torjäger Sasa Kalajdzic und Borna Sosa, die das Interesse anderer Clubs geweckt haben sollen, ließ Matarazzo offen. „Es ist noch nichts spruchreif. Aber es ist kein Geheimnis, dass uns ein oder zwei Spieler verlassen werden“, sagte der 44-Jährige.

In die Vorbereitung startet der VfB am 27. Juni. Die neue Saison beginnt am 5. August, der Auftaktgegner der Stuttgarter steht noch nicht fest.