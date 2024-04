München - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich erneut für einen kurzfristigen Trainerwechsel beim FC Bayern München ausgesprochen und den ehemaligen Co-Trainer Hermann Gerland als Interimslösung ins Spiel gebracht.

„Hermann Gerland wäre für mich eine Idealbesetzung für diese kurze Zeit, wo es eben in der Mannschaft nicht mehr stimmt. Denn er kann die Stimmung drehen und die Stimmung, dieser Zusammenhalt, das ist wichtig“, sagte der 63-Jährige in der Sendung „Sky90“.

Gerland war lange Jahre Trainer der Amateure des FC Bayern sowie Co-Trainer bei den Profis. Seit 2021 ist der 69-Jährige beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Co-Trainer von Antonio Di Salvo bei der U21-Nationalmannschaft.

Matthäus verglich die Situation beim kriselnden Rekordmeister FC Bayern mit der in der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wenn man die einzelnen Spieler auf ihren Positionen zusammenstelle und noch vier, fünf Ersatzspieler dazu nehme, sei Bayern eine der stärksten Mannschaften in Europa.

Das Gleiche habe er nach den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich auch über die Nationalmannschaft gesagt, betonte Matthäus. „Deswegen glaube ich irgendwie noch daran, dass diese Champions League das Ding der Bayern werden könnte, aus dem Grund, weil keiner mehr damit rechnet“, meinte der Weltmeister von 1990.

Der FC Bayern hatte zuletzt in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (0:2) und beim 1. FC Heidenheim (2:3) verloren. An diesem Dienstag spielt das Team des zum Saisonende scheidenden Trainer Thomas Tuchel im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal in London.