München - Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (62) vermisst beim FC Bayern inmitten der Krise das Zusammengehörigkeitsgefühl.

„Die Überzeugung fehlt. Die Mannschaft hat weder die Selbstverständlichkeit noch die Leichtigkeit oder Kompaktheit. Da ist kein Miteinander zu spüren. Und bei allem Respekt vor Lazio Rom, aber so eine Mannschaft sollte nicht der Gradmesser für Bayern München sein“, befand der Sky-Experte nach dem 0:1 der Münchner mit Trainer Thomas Tuchel im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Italien.

„Das 0:1 in Rom war nicht Bayern-like. Man hat zwar einige Chancen gehabt und Lazio kontrolliert in der ersten Halbzeit, aber ist das Bayern-like? Fans und Experten sagen nein, denn es kommt nichts Zählbares dabei raus“, meinte der frühere Bayern-Star Matthäus.

„Die Spieler sind verunsichert“

Man müsse „jetzt vieles hinterfragen beim deutschen Rekordmeister. Die Spieler sind verunsichert. Die Frage ist nur: Warum? Was hat sie verunsichert? Tuchel muss die Spieler hinter sich bekommen, er muss eine Mannschaft formen, er muss die Kompaktheit auf und neben dem Platz wiederherstellen. Leichtigkeit, Spielfreude, Dominanz - alles, was Bayern sonst ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, ist nicht mehr zu sehen“, meinte Matthäus.

Seiner Einschätzung nach funktioniert es „in der ganzen Mannschaft nicht und das schon länger. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive hat man viele Probleme“, kritisierte Matthäus. „Der Trainer und sein Team haben jetzt einen psychologisch sehr anspruchsvollen Job zu erledigen. Und dafür bringen sie eigentlich genug Erfahrung mit. Sie müssen sich das Vertrauen der Spieler wieder zurückerobern und das ist nicht so einfach. Durch viele Aussagen in den letzten Monaten ist dies eine schwierige Aufgabe geworden.“

Matthäus, der mit Tuchel auch schon verbal aneinandergeraten ist, wünscht dem Bayern-Trainer nach dem 0:3 in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen und dem 0:1 in Rom die Wende, „aber leicht ist es nicht. Ich habe in meiner langen Karriere solche Situationen selbst oft erlebt. Das Vertrauensverhältnis zwischen den absoluten Führungsspielern und dem Trainer ist möglicherweise verloren gegangen“, meinte Matthäus.

Davies im Lauftraining

Linksverteidiger Alphonso Davies ist derweil beim FC Bayern nach einer Innenbandzerrung im linken Knie wieder ins Lauftraining eingestiegen. Wie die Münchner mitteilten, drehte der 23-Jährige gemeinsam mit Bouna Sarr nach dessen Kreuzbandriss einige Runden um das Vereinsgelände an der Säbener Straße. Davies hatte sich die Verletzung vor knapp zwei Wochen beim 3:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen.