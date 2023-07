Medien: Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Can

Dortmunds Emre Can jubelt nach dem Spiel. Einem Bericht zufolge will der BVB Cans Vertrag verlängern.

Dortmund (dpa) – - Bundesligist Borussia Dortmund plant weiter mit Fußball-Nationalspieler Emre Can.

Laut Medienberichten hat sich der BVB mit dem Mittelfeldspieler darauf verständigt, den bis 2024 gütigen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ soll am Freitag Einigkeit darüber erzielt worden sein, Can für zwei weitere Jahre bis 2026 an die Borussia zu binden.

Bereits in den vergangenen Tagen wurde mehrfach über bevorstehende Vertragsverhandlungen der Dortmunder mit Can berichtet. Vom Verein gab es dazu zunächst keine Bestätigung. Der im Winter 2020 für rund 25 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtete defensive Mittelfeldspieler entwickelte sich in der vergangenen Rückrunde unter der Regie von Trainer Edin Terzic zu einer Führungsfigur.