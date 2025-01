Berlin - Die US-Amerikanerin Naomi Girma wird laut Medienberichten zum ersten Millionentransfer im Fußball der Frauen. Demnach soll der FC Chelsea aus der englischen Premier League bereit sein, für die Olympiasiegerin 1,1 Millionen Dollar (rund 1,06 Millionen Euro) an die San Diego Waves aus den USA zu überweisen. So viel wurde weltweit noch nie für eine Fußballerin gezahlt.

Beide Clubs sollen sich einig sein, letzte Details im Vertrag mit der 24 Jahre alten Abwehrspielerin werden noch geklärt, berichteten Medien. In London wartet unter anderem die deutsche Nationalspielerin Sjoeke Nüsken auf Girma, die als eine der weltbesten Verteidigerinnen gilt. Beim Club aus Südkalifornien hatte sie noch einen Vertrag bis 2026.

Racheal Kundananji bisherige Rekordhalterin

Der bisherige Rekordtransfer bei den Frauen war der von Stürmerin Racheal Kundananji (Sambia). Für ihren Wechsel zahlte der US-Club Bay FC im vergangenen Jahr 735.000 Euro an Madrid CFF.

In der Bundesliga steht bisher Lena Oberdorf an der Spitze. Über 400.000 Euro soll der FC Bayern München im vergangenen Jahr für die Nationalspielerin an den VfL Wolfsburg gezahlt haben. Oberdorf befindet sich nach einem Kreuzbandriss derzeit in der Rehabilitation.