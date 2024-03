Wolfsburg - Der Österreicher Ralph Hasenhüttl ist nach Informationen von „Kicker“ und „Bild“ der Favorit auf den Trainerposten beim VfL Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist hatte sich nach langer sportlicher Krise von seinem bisherigen Coach Niko Kovac getrennt.

Der 56-jährige Hasenhüttl arbeitete in der Bundesliga schon für RB Leipzig und den FC Ingolstadt und trainierte zuletzt von 2018 bis 2022 den FC Southampton in der englischen Premier League.

Beiden Medienberichten zufolge soll der Österreicher bereits am Dienstag sein erstes Training in Wolfsburg leiten. In der Bundesliga treffen die Wolfsburg erst nach der Länderspiel-Pause am 30. März auf Werder Bremen.