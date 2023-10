Marseille - Bei einem Angriff mit Steinen auf den Mannschaftsbus von Olympique Lyon vor dem Auswärtsspiel bei Olympique Marseille ist Trainer Fabio Grosso Medienberichten zufolge am Kopf getroffen und verletzt worden.

Auf Fotos und Videos war am Sonntagabend zu sehen, wie der frühere italienische Fußball-Weltmeister blutend durch die Katakomben ging. Auch Lyons Co-Trainer Raffaele Longo soll verletzt worden sein, der Bus soll kurz vor Ankunft am Stadion mit Steinen beworfen worden sein. Eine Stellungnahme beider Vereine steht noch aus. Die Partie in der französischen Ligue 1 ist für Sonntagabend um 20.45 Uhr angesetzt.