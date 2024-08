In der neuen Spielzeit der Premier League macht Titelverteidiger Manchester City dort weiter, wo das Team in der Vorsaison aufgehört hat. Beim FC Chelsea siegt City zum Ligastart.

London - Der englische Fußballmeister Manchester City hat eine Woche nach dem Gewinn des Supercups auch einen erfolgreichen Start in die neue Premier-League-Saison gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola siegte in London beim FC Chelsea mit 2:0 (1:0). Die Tore für die Gäste aus Manchester erzielten Erling Haaland (18. Minute) und der frühere Chelsea-Profi Mateo Kovacic (84.).

Der Titelverteidiger und der Tabellensechste der Vorsaison lieferten sich im Stadion Stamford Bridge eine umkämpfte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Chelsea, mit dem ehemaligen Leipziger Christopher Nkunku in der Startelf, konnte seine Chancen im Gegensatz zu City aber nicht nutzen.

Bei den Gastgebern saß erstmals in einem Pflichtspiel der neue Trainer Enzo Maresca auf der Bank, der im Sommer verpflichtet wurde. Maresca war in der vergangenen Saison mit Leicester City in die Premier League aufgestiegen und hatte sich dann nach nur einem Jahr Richtung London verabschiedet. Der Italiener ist bereits der fünfte Chelsea-Trainer in weniger als zwei Jahren nach Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard und Mauricio Pochettino.