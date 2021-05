(Meldung) HFC-Trainer

Ortsname

Halle (dpa) - Trainer Florian Schnorrenberg vom Fußball-10?000 Drittligisten Hallescher FC ist unsicher, ob er über die Saison hinaus beim HFC bleiben wird. „Wenn der Klassenerhalt geschafft ist, müssen beide Seiten sich Gedanken machen, in welche Richtung es gehen soll. Auch ich muss entscheiden: Was möchte ich am liebsten?“, sagte Schnorrenberg der „Mitteldeutschen Zeitung“ (Dienstag). Der Vertrag des 44-Jährigen läuft am Saisonende aus, bislang wurde noch nicht über eine Verlängerung gesprochen.

Hinzu kommt, das der Verein möglicherweise mit einem neuen Sportdirektor in die nächste Saison gehen will. Nach dpa-Informationen gab es ein Gespräch von HFC-Seite mit dem früheren Dresdner Sportchef Ralf Minge, über eine konkrete Aufgabe als Sportdirektor soll es dabei aber nicht gegangen sein.