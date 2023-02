Buenos Aires/Paris - Weltmeister Lionel Messi lässt seine sportliche Zukunft in der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft weiterhin offen, die Teilnahme an der WM 2026 mit dann knapp 40 Jahren bleibt aber sehr unwahrscheinlich.

„Ich weiß es nicht“, antwortete der sechsmalige Weltfußballer in einem Interview der argentinischen Sportzeitung „Olé“ auf die Aufforderung, Hoffnung dafür zu machen, dass er an der Copa América 2024 und der WM teilnehme. Die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko scheine „weit weg“.

Er „liebe es, Fußball zu spielen, und solange es mir gut geht, ich mich fit fühle und es mir immer noch Spaß macht, werde ich das tun“, sagte Messi. „Es hängt davon ab, wie sich meine Karriere entwickelt, was ich machen werde, von vielen Dingen.“

Der 35-Jährige hatte seine überaus erfolgreiche Karriere im vergangenen Dezember mit dem WM-Titel in Katar gekrönt. Bei der Rückkehr nach Argentinien feierten Millionen Fans die Albiceleste genannte Mannschaft. „Ein bisschen werde ich noch bleiben, man muss das genießen“, sagte Messi.

Messi hofft derweil, dass Nationaltrainer Lionel Scaloni, der derzeit mit dem argentinischen Fußballverband verhandelt, weitermacht: „Er ist eine sehr wichtige Person für die Nationalmannschaft und diesen Entwicklungsprozess fortzusetzen, wäre spektakulär“, sagte der Spieler.