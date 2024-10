Buenos Aires - Nach einer zweimonatigen Verletzungspause läuft der argentinische Superstar Lionel Messi in der WM-Qualifikation erstmals wieder für die Fußball-Nationalmannschaft auf. Der 37-Jährige wurde für die Partien am 10. Oktober gegen Venezuela und am 15. Oktober gegen Bolivien nominiert. Messi hatte sich im Finale der Copa América Mitte Juli eine Verletzung am Knöchel zugezogen. Für seinen Verein Inter Miami kam der Star-Stürmer nach seiner Genesung seit Mitte September wieder zum Einsatz.

Nationaltrainer Lionel Scaloni berief für die kommenden zwei WM-Qualifikationsspiele auch Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen in den Kader. Verzichten muss er hingegen auf Torwart Emiliano Martínez, der wegen obszöner Gesten für zwei Partien gesperrt wurde.

Weltmeister Argentinien führt die Südamerika-Tabelle für die Qualifikation zur WM in den USA, Kanada und Mexiko mit 18 Punkten nach acht Spielen an. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation.