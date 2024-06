Bochum - Mittelfeldspieler Ibrahima Sissoko läuft künftig für Fußball-Bundesligist VfL Bochum auf. Der 26-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2027, wie der VfL mitteilte. Sissoko kommt ablösefrei von Racing Straßburg, für den Erstligisten aus dem Elsass absolvierte er in den vergangenen sechs Jahren fast 200 Pflichtspiele. Der in Frankreich geborene defensive Mittelfeldakteur bestritt bislang ein Länderspiel für die Auswahl Malis.

„Obwohl er erst 26 Jahre alt ist, ist Ibrahima schon lange Leistungsträger in einer europäischen Top-5-Liga. Als solcher wird er auch uns in der kommenden Saison verstärken“, sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau in der Mitteilung. Die Bochumer hatten sich in der abgelaufenen Saison in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf erst im Elfmeterschießen den Verbleib in der Bundesliga gesichert.