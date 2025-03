Startrainer Carlo Ancelotti soll in Madrid wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung vor Gericht. Die Anklage fordert vier Jahre und neun Monate Gefängnis.

Madrid - Der italienische Startrainer Carlo Ancelotti muss sich ab kommenden Mittwoch vor dem Landgericht in Madrid wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, mehr als eine Million Euro hinterzogen zu haben und fordert eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten für den Coach von Real Madrid, bestätigte ein Gerichtssprecher auf Anfrage.

Dem Italiener werde vorgeworfen, in den Jahren 2014 und 2015 Steuern in Höhe von insgesamt 1.062.079 Euro nicht an den Fiskus abgeführt zu haben. Der 65-Jährige hat stets seine Unschuld beteuert.

Ancelotti: Habe Strafe schon bezahlt

Die Anklage wirft Ancelotti vor, dass er in den beiden Jahren als Real-Coach zwar sein Gehalt in der Steuererklärung angegeben, dem Fiskus aber seine Einnahmen aus Bildrechten verschwiegen habe. Der Italiener hatte im vergangenen Jahr betont, er habe die Geldstrafe beim Finanzamt schon bezahlt.

Ancelotti hatte Real erstmals zwischen 2013 und 2015 gecoacht, bevor er 2016 vom FC Bayern München unter Vertrag genommen wurde. Die zweite Etappe von Ancelotti in Madrid begann im Sommer 2021.