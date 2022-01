Monaco-Sieg nach Kovac-Trennung - Doppelpack von Volland

AS Monaco steht auch dank Kevin Volland (l) in der nächsten Runde.

Monaco - Nach der Trennung von Trainer Niko Kovac und zahlreichen Coronafällen im Team hat AS Monaco im französischen Pokal auch dank Kevin Volland das Achtelfinale erreicht.

Dem deutschen Fußball-Nationalspieler gelang beim 3:1 (1:2) beim Zweitligisten US Quevilly-Rouen Metropole am Sonntag ein Doppelpack. Nachdem Wissam Ben Yedder (33. Minute/Elfmeter) den Favoriten in Führung gebracht hatte, erzielte Volland (37./58.) zwei Tore. Für den Außenseiter traf Kalidou Sidibé (43.), der in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Bei Monaco saß der frühere U21-Nationaltorwart Alexander Nübel auf der Reservebank.

In der vergangenen Saison hatten die Monegassen mit Trainer Kovac das Finale erreicht, das Endspiel gegen Paris Saint-Germain aber verloren. Monaco hatte den früheren Bayern-Coach am Neujahrstag beurlaubt. Der Vertrag des Kroaten war noch bis 2023 gültig.