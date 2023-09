Spaniens Álvaro Morata erzielte beim deutlichen Sieg in Georgien drei Tore.

Tiflis - Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation einen klaren 7:1 (4:0)-Sieg in Georgien gefeiert. Bei den durchweg dominierenden Gäste tat sich vor allem Stürmer Álvaro Morata von Atlético Madrid mit drei Toren hervor (22., 40. und 66. Minute).

In Tiflis trafen zudem Solomon Kverkvelia (27./Eigentor), Leipzigs Dani Olmo (38.), Nico Williams (68.) und Lamine Yamal (74.) für das Team von Trainer Luis de la Fuente. Die vom früheren Bayern-Profi Willy Sagnol betreuten Georgier durften einmal jubeln, als Giorgi Chakvetadze (49.) das zwischenzeitliche 1:4 gelang.

In der Tabelle der Gruppe A rückte Spanien mit nun sechs Punkten aus drei Spielen auf Platz zwei vor. Georgien, das auf vier Punkte aus vier Spielen kommt, rutschte auf Platz vier ab. Tabellenführer ist Schottland, das die eigenen vier Partien bislang allesamt gewann und Platz eins mit einem weiteren Erfolg an diesem Freitagabend gegen das punktlose Schlusslicht Zypern festigen kann. Die beiden ersten Teams der Fünfer-Gruppe qualifizieren sich sicher für die EM 2024 in Deutschland.