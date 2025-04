Norwegens Außenseiter Bodo/Glimt liefert in der Europa League ab. Schon bald könnte die Eintracht in einem möglichen Halbfinale in Skandinavien gastieren. Man United verspielt spät den Sieg.

Bodo - Erst spontanes Schneeräumen, dann der nächste große Fußball-Coup: Außenseiter FK Bodo/Glimt stürmt in der Europa League von Überraschung zu Überraschung und könnte im Halbfinale der nächste Gegner von Ex-Champion Eintracht Frankfurt sein. Die Norweger besiegten Favorit Lazio Rom am Abend mit 2:0 (0:0) und nehmen so Kurs auf das Endspiel, das am 21. Mai im spanischen Bilbao steigt.

Am Morgen hatte es zunächst nicht so ausgesehen, als ob das Spiel überhaupt stattfinden könnte. Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt fiel eine große Menge an Schnee in dem 50.000-Einwohner-Ort. Der ehemalige Eintracht-Stürmer Jan Age Fjörtoft teilte ein Video, wie große Schneemassen auf dem Rasen lagen. Einige Stunden später wurde der 32 Jahre alte Stürmer Ulrik Saltnes mit zwei Toren (47. und 69. Minute) zum Held des Abends.

Am kommenden Donnerstag (17. April) steigt dann das Rückspiel in Rom. In einem möglichen Halbfinale träfe Bodo/Glimt auf den Sieger der Partie zwischen der Eintracht und Tottenham (Hinspiel: 1:1). Die erste Partie würde dann in Frankfurt oder London steigen, das Rückspiel in der norwegischen Provinz.

Manchester United kassiert Tor in der Nachspielzeit

Auch Manchester United darf nach einem 2:2 bei Olympique Lyon aufs Weiterkommen hoffen. Nach Toren von Leny Yoro (45.+5) und Ex-Bayern-Spieler Joshua Zirkzee (88.) sah es bis in die Nachspielzeit sogar nach einem Sieg aus. Doch Rayan Cherki (90.+5) schockte die Engländer mit der letzten Aktion des Spiels. Zuvor hatte Thiago Almanda (26.) Lyon zwischenzeitlich in Führung gebracht. Torlos blieb die Partie Glasgow Rangers gegen Athletic Bilbao.