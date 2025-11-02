Thomas Müllers erste Playoff-Reise mit den Vancouver Whitecaps geht weiter. Das Team setzt sich in Dallas im Elfmeterschießen durch. Lionel Messi muss mit Inter Miami dagegen nachsitzen.

Dallas - Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps das Viertelfinale der MLS-Playoffs erreicht. Vancouver setzte sich beim FC Dallas mit 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen durch und gewann somit das für das Weiterkommen nötige zweite Erstrunden-Duell. Müller war am späten Whitecaps-Ausgleich in der Nachspielzeit beteiligt und verwandelte den ersten Elfmeter Vancouvers.

Zuvor hatte Torjäger Petar Musa Dallas in Führung gebracht (25.). Erst in der Nachspielzeit glich Ralph Priso-Mbongue nach einer Ecke aus (90.+3), bei der sich Müller im Zentrum durchsetzte und auf Priso-Mbongue weiterleitete. Der traf im zweiten Versuch. Im Elfmeterschießen behielten dann alle Whitecaps-Schützen die Nerven, während Patrickson Delgado und Nolan Norris bei Dallas verschossen. Vancouver trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Los Angeles FC und Austin FC (1:0).

Messi und Inter Miami müssen in Spiel drei

In ein Entscheidungsspiel muss Inter Miami rund um Lionel Messi. Das Team unterlag beim Nashville SC verdient mit 1:2 (0:2). Sam Surridge (9., Foulelfmeter) und Josh Bauer (45.) brachten das Team von Hany Mukthar in Führung, Messis Anschlusstreffer kurz vor Schluss kam zu spät (89.). Das dritte Spiel der Serie wird wieder in Miami stattfinden, wo Inter im ersten Spiel mit 3:1 gewonnen hatte.

Als einzige Mannschaft neben Vancouver bereits weiter sind die Philadelphia Union mit Kai Wagner. Das beste Team der Hauptrunde setzte sich nach einem Heimsieg im Elfmeterschießen im zweiten Duell beim Chicago Fire FC klar mit 3:0 (3:0) durch.