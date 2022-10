Nach Abbruch wegen Nebels: Köln-Partie fortgesetzt

Weil der Nebel zu dicht war, musste die Partie am Donnerstag vorzeitig abgepfiffen werden.

Slovácko - Das auf diesen Freitag verlegte Conference-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln beim tschechischen Club 1. FC Slovácko ist nach dem Abbruch am Donnerstagabend fortgesetzt worden. Beim Stand von 0:0 ging es am Freitag in der achten Spielminute mit einem Einwurf der Kölner weiter.

Weil der Nebel zu dicht und die Sicht damit stark eingeschränkt war, hatte Schiedsrichter Giorgi Kruaschwilli aus Georgien die Partie am Donnerstag vorzeitig abgepfiffen.

Erneut waren Anhänger der Rheinländer auf der Tribüne. „Wir waren schon gestern begeistert, wie viele FC-Fans den Weg hierher gefunden haben, obwohl wir keine Tickets verkauft haben. Dass sie heute auch wieder hier sind, ist alles andere als selbstverständlich“, sagte Christian Keller, Geschäftsführer Sport beim FC.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte den Kölnern den Verkauf von Tickets an ihre Fans bei zwei Auswärtsspielen untersagt, nachdem Teile der Anhänger beim ersten Conference-League-Auswärtsspiel des Clubs in Nizza randaliert hatten.