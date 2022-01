Nach Corona-Infektion: Lionel Messi wieder in Paris

Paris - Superstar Lionel Messi ist negativ auf das Coronavirus getestet worden und bereits wieder bei seinem Verein Paris Saint-Germain in der französischen Hauptstadt eingetroffen.

Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Laut des medizinischen Statements von PSG wird der Argentinier in den nächsten Tagen wieder mit der Mannschaft trainieren können. Der siebenmalige Weltfußballer hatte sich nach einem positiven Test in Argentinien zu Weihnachten in Quarantäne begeben müssen.