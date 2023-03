Nach Final-Chaos 2022: UEFA will Liverpool-Fans entschädigen

Liverpool - Nach dem Chaos rund um das Champions-League-Finale 2022 in Paris hat die UEFA angekündigt, den mitgereisten Anhängern des FC Liverpool den Kaufpreis für die Eintrittskarten zu erstatten.

Man werde ein spezielles Rückerstattungssystem einführen, teilte die UEFA mit. Damit würden die Inhaber aller 19.618 Tickets, die Liverpool für das Endspiel zugeteilt worden waren, entschädigt. Der FC Liverpool kündigte an, die Abwicklung zu verwalten.

Das Finale gegen Real Madrid (0:1) hatte damals mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begonnen, weil es am Stadion zu chaotischen Szenen gekommen war. Viele Ticketinhaber kamen nicht oder nicht rechtzeitig vor Spielbeginn in die Arena. Die Polizei setzte Tränengas ein, mehr als 230 Menschen wurden verletzt. Eine unabhängige Untersuchung kam im vergangenen Monat zu dem Ergebnis, dass die UEFA die Hauptverantwortung für die Probleme in Paris trägt.

„Wir haben zahlreiche öffentliche und private Meinungen berücksichtigt, und wir glauben, dass wir ein umfassendes und faires System entwickelt haben“, wurde UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis in der Mitteilung zitiert. Er bedankte sich bei Liverpools Fanverbänden Spirit of Shankly und Liverpool Disabled Supporters Association für den Austausch.

„Mit dem Versprechen, die Fans zu entschädigen, hat die UEFA ihren Anteil an dem Fiasko teilweise anerkannt“, teilte Spirit Of Shankly am Dienstag mit. „Aber es entschuldigt die UEFA nicht, befreit sie nicht von Kritik oder verringert die Notwendigkeit, alle Empfehlungen aus der unabhängigen Untersuchung umzusetzen.“