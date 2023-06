Spaniens Sergio Busquets in Aktion.

Miami - Nach der Überraschung mit Lionel Messi hat Inter Miami einen weiteren Transfer-Coup angedeutet. US-Medien vermeldeten daraufhin den bevorstehenden Wechsel des langjährigen FC-Barcelona-Profis Sergio Busquets am Freitag (Ortszeit) als fix.

In auf Instagram und Twitter veröffentlichten Videos zeigt das zukünftige Team des argentinischen Weltmeisters Messi lobende Zitate von Fußballern wie Luka Modric oder Trainer Pep Guardiola - und am Ende das Wort „Busi“. Das ist Busquets Spitzname. Weder auf der Homepage der Major League Soccer noch der von Inter Miami gab es zunächst weitere Angaben. Busquets Vertrag bei Barcelona läuft Ende des Monats aus.

Messis Vertrag in Miami ist noch nicht offiziell verkündet, aber sowohl der Superstar als auch die Verantwortlichen um Mitbesitzer David Beckham haben den Wechsel bereits öffentlich bestätigt. Der „Miami Herald“ berichtete zudem zuletzt unter Berufung auf Miami-Boss Jorge Mas, dass Messi am 21. Juli in einem League-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Club Cruz Azul sein Debüt für Inter Miami geben soll.