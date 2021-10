Nach Roter Karte: Gersbeck fehlt KSC nur in Düsseldorf

Karlsruhe - Torhüter Marius Gersbeck wird dem Karlsruher SC nach seiner Roten Karte nur im Auswärtsspiel am Samstag bei Fortuna Düsseldorf fehlen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 26-Jährigen wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel, wie der DFB mitteilte. Am Samstag war Gersbeck beim 2:1 der Badener in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Erzgebirge Aue in der 80. Minute nach einem Foul vom Platz gestellt worden.

Im DFB-Pokalspiel am 27. Oktober beim Erstligisten Bayer Leverkusen ist Gersbeck wieder spielberechtigt.