Udine - Milan-Torwart Mike Maignan geht es nach seinem heftigen Zusammenprall mit dem eigenen Abwehrspieler Alex Jimenez im Spiel der AC Mailand bei Udinese Calcio (4:0) wieder besser. Der französische Nationalspieler sei nach Untersuchungen aus dem Krankenhaus entlassen worden, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die AC Mailand. Ihm wurde demnach absolute Ruhe bis Dienstag verordnet.

Maignan war am Freitagabend mit Jimenez zusammengestoßen. Die zwei prallten mit den Köpfen und den Oberkörpern in vollem Tempo gegeneinander, Maignan blieb danach regungslos liegen. Auf dem Spielfeld kam es zu aufgebrachten Szenen: Spieler von Mailand und Udine winkten hektisch die Rettungskräfte herbei. Maignan wurde sofort von Teamärzten sowie Rettungssanitätern versorgt und auf einer Trage liegend vom Platz gebracht.

Der 29 Jahre alte Franzose verbrachte die gesamte Nacht zur Beobachtung in einem Krankenhaus in der norditalienischen Stadt Udine. Am kommenden Dienstag soll er nach Ansa-Angaben erneut untersucht werden. Wie die Tageszeitung „Gazzetta dello Sport“ berichtete, könnte Maignan bei positiven Ergebnissen danach wieder schrittweise ins Training der Rossoneri auf dem Platz einsteigen. Am 20. April trifft Milan in der Serie A auf Atalanta Bergamo.