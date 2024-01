Die Ausfallserie beim FC Bayern München setzt sich auch in Augsburg fort. Flügelspieler Kingsley Coman verletzt sich beim 1:0-Führungstreffer. Er kann nicht eigenständig in die Kabine.

Nächster Spieler verletzt: Coman muss in Augsburg vom Feld

München - Der FC Bayern München hat Kingsley Coman als nächsten verletzungsbedingten Ausfall zu beklagen. Der Flügelspieler musste vorzeitig in der Partie auswärts gegen den FC Augsburg das Feld verlassen. Beim 1:0-Führungstreffer durch Aleksandar Pavlovic (23.) war FCA-Angreifer Philip Tietz auf den Franzosen gefallen, der danach liegen blieb.

Nach Behandlung durch das medizinische Personal musste Coman gestützt in die Kabine begleitet werden. Sein linkes Bein konnte er selbst dabei nicht belasten. Details zur Verletzung gab es zunächst nicht.

Spiele gegen Lazio und Leverkusen stehen an

Trainer Thomas Tuchel musste in Augsburg auf Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter) verzichten. Zudem fehlen den Bayern auch weiterhin die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Minjae Kim und Noussair Mazraoui sind ebenfalls derzeit nicht im Aufgebot, da sie mit ihren Nationalteams an den Kontinentalmeisterschaften teilnehmen.

Ein weiterer Ausfall würde die Münchner zwei Wochen vor dem Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen und dem folgenden Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom angesichts der langen Ausfallliste besonders hart treffen.