München - Der FC Bayern München hat den nächsten verletzten Profi zu beklagen. Neuzugang Sacha Boey von Galatasaray Istanbul erlitt laut Vereinsangaben vom Freitag einen großen Faserriss im linken, hinteren Oberschenkel.

Damit fällt der Außenverteidiger „in den kommenden Wochen“ aus, in denen am 5. März auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Lazio Rom ansteht. Dann wollen die Münchner nach dem 0:1 in dieser Woche in Rom doch noch in das Viertelfinale einziehen.

Erst einmal steht nach dem 0:3 in Leverkusen an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum an. Außer dem für rund 30 Millionen Euro verpflichteten Franzosen Boey fehlen Trainer Thomas Tuchel Kingsley Coman, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Konrad Laimer als Kandidaten für die Startelf.

Der 23-jährige Boey muss in München nicht nur wegen der Verletzung einen schlechten Start verarbeiten. Auch sportlich lief es nicht rund. Nach einem soliden Debüt beim 3:1 als Einwechselspieler gegen Borussia Mönchengladbach enttäuschte er als Startelfspieler beim 0:3 in Leverkusen.