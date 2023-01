Nagelsmann gönnt Bayern-Profis freien Nachmittag

Doha - Nach mehreren intensiven Übungseinheiten gönnt Julian Nagelsmann den Fußball-Profis des FC Bayern München im Trainingslager in Katar einen freien Nachmittag.

„Die Jungs spüren die Belastung schon ein bisschen“, begründete der Trainer des Bundesliga-Spitzenreiters diese Belohnung. Nach der Anreise am Freitag wurde gleich abends noch trainiert. Am Wochenende mussten Jamal Musiala und Kollegen jeweils zweimal auf den Trainingsplatz. Dazu kam eine Laufeinheit am Morgen.

Nagelsmann ist froh, nach der Weltmeisterschaft und vor der Saisonfortsetzung noch einmal eine Vorbereitung mit seiner Mannschaft machen zu können. „Den Weg der Bundesliga mit der Winterpause finde ich gut. Die zweite Saisonhälfte sieht schon viele Spiele vor“, sagte der 35 Jahre alte Coach mit Blick auf die Belastung. Die Bayern starten am 20. Januar beim Tabellendritten RB Leipzig in die Fortsetzung der Bundesliga. „Das erste Spiel ist natürlich ein wichtiges Spiel, in dem wir die Weichen stellen können“, sagte Nagelsmann in Doha mit Blick auf den Titelkampf.

Der deutsche Meister der vergangenen zehn Spielzeiten geht mit einem Vorsprung von vier Punkten auf den Tabellenzweiten SC Freiburg und sechs Zählern auf Leipzig in die weiteren 19 Spieltage.