Frankfurt/Main - Julian Nagelsmann lässt nach den zwei Testspielsiegen gegen Frankreich und die Niederlande die Tür zum EM-Kader nur noch einen kleinen Spalt auf. „Außer Frage steht: Falls alle gesund bleiben und so weiter performen, werden wir auf jeden Fall nicht zehn Spieler tauschen im Sommer. Eigentlich auch nicht fünf, vielleicht ein, zwei - plus Verletzte“, sagte der Bundestrainer nach dem 2:1 gegen Holland in Frankfurt.

Für langjährige Nationalspieler wie die Bayern-Profis Leon Goretzka und Serge Gnabry oder die Dortmunder Mats Hummels, Niklas Süle oder Julian Brandt sind die EM-Chancen damit arg gesunken. „Die Botschaft an diese Spieler ist, dass wir es jetzt gut gemacht haben und sie Vollgas geben müssen, um auf den Zug noch aufzuspringen. Am Ende müssen sie besser sein als irgendjemand, der jetzt dabei ist, in welcher Rolle auch immer. Das ist klar“, sagte Nagelsmann.

„Der ein oder andere wird das Momentum nicht mehr haben“

Passieren könne freilich immer noch einiges in den kommenden zwei Monaten bis zum Start der EM-Vorbereitung. „Es verletzen sich leider manchmal noch Spieler. Und der eine oder andere wird das Momentum nicht mehr haben, weil er nicht mehr läuft“, sagte Nagelsmann.

Der gegen Frankreich und die Niederlande gesperrt fehlende Bayern-Profi Leroy Sané soll jedoch einen der 23 Kaderplätze bekommen. „Er ist außergewöhnlich gut. Er weiß, was es bedeutet, eine Heim-EM zu spielen. Er muss sich eingliedern, in diese funktionierende Gruppe. Ich bin überzeugt, dass Leroy seine Qualitäten zu hundert Prozent in den Dienst der Mannschaft stellt. Und auf die werden wir auf keinen Fall verzichten, wenn er gesund ist“, sagte der Bundestrainer.

Sané läuft erst gegen Griechenland wieder auf

Sané hatte die Nationalmannschaft im Frankfurter Quartier besucht und war auch abends beim Spiel. Nagelsmann kündigte an, sich demnächst mit dem 28-Jährigen in München zum Essen und zum Rollengespräch für die EM zu treffen. Sané muss noch ein weiteres Testspiel aussetzen, erst am 7. Juni gegen Griechenland kann er genau eine Woche vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland wieder für die DFB-Elf auflaufen.

20 Feldspieler und drei Torhüter darf Nagelsmann für die EM-Endrunde nominieren. Zum Start ins Turnierjahr hatte er insgesamt 26 Akteure eingeladen. Torwart Manuel Neuer und Neuling Jan-Niklas Beste mussten nach Trainingsverletzungen abreisen. Der ebenfalls erstmals berufene Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic musste wegen einer Mandelentzündung für den kompletten Lehrgang absagen.