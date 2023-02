München - Julian Nagelsmann kann schon nach wenigen Tagen ein recht klares Profil von Bayern Münchens Last-Minute-Zugang João Cancelo erstellen. Der Trainer ist dabei sehr angetan vom Charakter und vom Auftreten des 28 Jahre alten Portugiesen, den der deutsche Fußball-Meister zunächst bis zum Saisonende von Manchester City ausgeliehen hat.

Cancelo sei ein Typ, der durchaus wisse, was er will, sagte Nagelsmann über den offensiven Außenverteidiger. „Er ist ein sympathischer Typ, der sehr ehrgeizig ist, der aber auch ungeduldig werden kann, der emotional werden kann, wenn etwas nicht so läuft, wie er das möchte“, meinte der 35 Jahre alte Coach.

Cancelo steht nach seinem gelungenen Bayern-Debüt beim DFB-Pokal-Erfolg in Mainz an diesem Sonntag (17.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg vor seiner Premiere in der Bundesliga. „Er ist ein Wettkämpfer“, betonte Nagelsmann.

Cancelo habe sich bei seinem Kaltstart im Pokal-Achtelfinale „keinen großen Kopf gemacht“, berichtete der Coach über den selbstbewussten Auftritt Cancelos. „Er war auch nicht nervös, was auch verwunderlich gewesen wäre bei so vielen Premier-League-Spielen, Champions-League-Spielen und WM-Spielen. Er hat schon ein bisschen was erlebt und ist auch keine 21 mehr“, kommentierte der Trainer.

Nagelsmann bescheinigte dem Winter-Zugang ein sehr gutes Spiel in Mainz, insbesondere in der ersten Spielhälfte. „Er war kreativ. Er hat ein Tor vorbereitet und hat noch einige Topbälle gespielt. Er gibt uns eine gute Ruhe im Offensivdrittel“, lobte Nagelsmann. Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf ergänzte der Bayern-Trainer: „Er wird uns guttun. Er spielt gerne immer und hat gerne einen großen Einfluss auf den Erfolg.“