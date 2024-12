Berlin - Julian Nagelsmann zeigt sich in der neuen EM-Doku von RTL über die Nationalmannschaft erstaunt darüber, dass er nach dem nicht gegebenen Handelfmeter im Viertelfinale gegen Spanien (1:2) vergleichsweise ruhig geblieben ist. „Im Nachgang bin ich auch verwundert über meine Reaktion. Da gab's schon normale Einwürfe, wo ich deutlich aggressiver reagiert habe“, sagte der Fußball-Bundestrainer in der Dokumentation „Unser Team - Die Heim-EM 2024“, die am 11. Januar im Free-TV bei RTL zu sehen ist.

„Am Ende musst du versuchen, irgendwo beim Inhalt zu bleiben; dass wir trotzdem das Spiel noch gewinnen können, auch wenn wir den Elfmeter nicht kriegen“, erläutert Nagelsmann in dem 92-minütigen Film, der am 9. Januar mit den DFB-Protagonisten in einem Münchner Kino Premiere feiert. An den weiteren neun EM-Spielorten wird die Doku am 9. und 10. Januar in ausgewählten Kinos ebenfalls gezeigt.

Neuer: „Am Ende des Tages fatal“

Die Handspiel-Szene mit Spaniens Marc Cucurella, die Schiedsrichter Anthony Taylor als nicht elfmeterwürdig erachtet hatte, wird in der Doku nur knapp thematisiert. „Für mich war das ganz klar, dass das zu 100 Prozent überprüft werden wird“, sagt der inzwischen aus der Nationalelf zurückgetretene Torwart Manuel Neuer (38): „Und es war am Ende des Tages fatal, dass das nicht der Fall war.“

Auch der damalige DFB-Kapitän Ilkay Gündogan kommt zu Wort: „In acht oder neun von zehn Fällen wär's in die andere Richtung gegangen. Da dachte ich mir schon, dass es eine sehr bittere Entscheidung gegen uns war“, sagt der 34-Jährige rückblickend.

„Heute rasieren wir die Spanier - und zwar trocken“

Ansonsten liefert die Doku vor allem atmosphärische Eindrücke, aber auch, wie es hinter den Kulissen der Nationalelf zugeht. Zu sehen ist etwa, wie DFB-Koch Anton Schmaus das Team vor dem Viertelfinale motiviert („heute rasieren wir die Spanier - und zwar trocken“) und dass sich Verteidiger David Raum um „Camp-Maskottchen“ Ringo, einen Kanarienvogel mit Vokuhila, kümmert. Dank Raum erfährt man: „Ringo liebt Gurken, Salat, Apfel.“