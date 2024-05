Blankenhain - Julian Nagelsmann hat erstmals in der EM-Vorbereitung mit 24 Spielern seines Kaders trainieren können - darunter auch Kapitän Ilkay Gündogan und die drei deutschen Meister Florian Wirtz, Robert Andrich und Jonathan Tah.

Die Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft auf dem Trainingsplatz im Golfresort Weimarer Land startete im strömenden Regen. In zwei Gruppen wurden zunächst Aufwärmübungen gemacht, später sollte der Fokus auf Standards gelegt werden.

Der zuletzt angeschlagene Leipziger Linksverteidiger David Raum gehörte zur ersten Gruppe. Gündogan und das Trio von Bayer Leverkusen waren am Vortag nach Blankenhain gekommen. Bundestrainer Nagelsmann hatte ihnen noch ein paar freie Tage gewährt.

Nagelsmann scheute die Sturzbäche vom Himmel nicht und machte mit sichtbar guter Laune gemeinsam mit Standardcoach Mads Buttgereit zunächst beim Abstoßtraining von Torhüter Oliver Baumann mit. Später am Tag sollen die Nationalspieler zur EM-Vorbereitung von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei auf kollektive Stresssituationen vorbereitet werden.

Im Training fehlten noch fünf EM-Profis. Die vier Teilnehmer des Champions-League-Finales am Samstag in London, Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund sowie Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid werden erst in der kommenden Woche in Herzogenaurach erwartet. Torhüter Marc-André ter Stegen soll am Montag nach Franken kommen.