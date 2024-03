Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht die Frage seiner persönlichen Zukunft durch den zweiten Sieg im zweiten großen EM-Test unverändert.

„Das hat mit den zwei Spielen nichts zu tun, also von meiner Seite auf jeden Fall nicht“, sagte der 36-Jährige in Frankfurt/Main nach dem 2:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande bei RTL. „Entspannt bleiben, ich habe viel dazu gesagt. Wir tun gut daran, uns auf die Sachen zu fokussieren, die jetzt wichtig sind, das sind die Spiele. Alles andere ist ein bisschen Beiwerk.“ Das deutsche Team präsentierte sich wie schon beim 2:0 in Frankreich in starker EM-Form.

Der Vertrag von Nagelsmann, der die DFB-Auswahl im vergangenen September übernommen hatte, läuft nach der Heim-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) aus. Zuletzt war mehrfach über Gespräche über eine Verlängerung diskutiert worden. Nagelsmann hatte sich Klarheit vor dem Turnier gewünscht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte bekräftigt, dass der Verband mit dem Bundestrainer sehr zufrieden sei.