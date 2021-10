Nationalspieler Kehrer will sich in Paris durchsetzen

Hamburg - Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer denkt nach eigener Aussagen derzeit nicht an einen Abschied vom französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain.

Im Sommer war über einen möglichen Wechsel zurück in die Bundesliga zum deutschen Rekordmeister FC Bayern spekuliert worden. Aktuell bereitet sich der 25-Jährige mit der DFB-Auswahl auf das Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation in Skopje gegen Nordmazedonien vor.

„Ich habe die Berichte mitbekommen, und Bayern München ist sicherlich einer der größten Clubs der Welt und fest im europäischen Spitzenfußball etabliert“, sagte der Abwehrspieler der „Welt am Sonntag“. Er wolle sich aber „komplett auf meine sportlichen Aufgaben konzentrieren und versuchen, mich in Paris durchzusetzen und meine Qualitäten einzubringen“.

Der spektakuläre Wechsel von Starspieler Lionel Messi (34) nach Paris sei für ihn und alle anderen PSG-Spieler „ein großer Vorteil“, sagte Kehrer. „Denn er bringt enorme Fähigkeiten mit. Zum Teil Qualitäten, die kein anderer in dieser Form hat, beispielsweise in Sachen Spielverständnis, mit seiner Übersicht und Ballkontrolle. Ich als Verteidiger profitiere davon in jedem Training und kann und will jeden Tag lernen“, sagte Kehrer. Er war 2018 vom FC Schalke 04 nach Paris gewechselt.