Nationalstürmerin Lea Schüller positiv auf Corona getestet

London - Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller ist bei der Europameisterschaft in England positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies teilte der DFB vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (Dienstag, 21.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) in London mit. „Die Angreiferin vom FC Bayern München verspürt nur leichte Symptome. Sie wurde umgehend isoliert. Über eine Rückkehr in das EM-Turnier wird je nach Verlauf entsprechend den medizinischen Vorgaben und in enger Rücksprache mit der UEFA entschieden“, hieß es.

Schüller hatte beim 4:0 gegen Dänemark zum Auftakt ein Tor erzielt. Die 24-Jährige ist als Sturmspitze eine Leistungsträgerin der Mannschaft und erzielte in bisher 40 Länderspielen 26 Tore.