Manchester - Bayern-Kapitän Manuel Neuer hat nach der Rücken-Operation von Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona bislang keinen Kontakt mit seinem Nationalmannschafts-Konkurrenten gehabt. Das sagte der 37-Jährige nach dem 1:0 mit dem FC Bayern München in der Champions League gegen Manchester United.

„Wir stehen ja regelmäßig in Kontakt“, fügte Neuer bei Prime Video aber gleich hinzu. Und mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr und den Konkurrenzkampf mit ter Stegen erklärte der Weltmeister von 2014: „Ich glaube, dass man auch mal verstehen muss, dass wir Mannschaftskollegen sind, dass wir alle das Gleiche wollen, dass wir versuchen wollen, dass wir im eigenen Land eine tolle EM spielen. Und dass wir, egal, wie es am Ende ausgeht, einen Top-Torwart zwischen den Pfosten haben werden.“

Nominierung in Aussicht

Nach seinem schweren Beinbruch nach der WM 2022 in Katar will der 37 Jahre Neuer im kommenden März bei den ersten Länderspielen des Turnierjahres gegen Frankreich und die Niederlande in die DFB-Auswahl zurückkehren. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat ihm nach dem geglückten Comeback bei Bayern bereits eine Nominierung in Aussicht gestellt.

Während Neuers Abwesenheit hatte sich ter Stegen als Nummer eins etablieren können. Der 31-Jährige muss aber nun zunächst wieder fit werden. Ter Stegen verpasste wegen der Rückenbeschwerden bereits die letzten Länderspiele des Jahres im November gegen die Türkei und Österreich, die beide verloren wurden. Von rund zwei Monaten Pause war nach dem Eingriff am Rücken die Rede. Neuer hat seit 2010 bei allen WM- und EM-Turnieren im DFB-Tor gestanden.