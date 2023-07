Rottach-Egern - Vor den Augen von Neuzugang Kim Min-jae und am Tag der Verpflichtung von Sportdirektor Christoph Freund hat der FC Bayern München ein Freundschaftsspiel haushoch gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse mit 27:0 (18:0).

Vor 2.500 Zuschauern, darunter auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß, erzielten Marcel Sabitzer (5), Jamal Musiala (5), Mathys Tel (5), Serge Gnabry (3), Sadio Mané, Kingsley Coman, Raphael Guerreiro, Ryan Gravenberch, Dayot Upamecano, Leroy Sané, Alphonso Davies, Konrad Laimer und Noussair Mazraoui in Rottach-Egern die Tore für die Münchner.

Die Bayern verzichteten auf die Wechselkandidaten Yann Sommer und Alexander Nübel im Kader. Eric Maxim Choupo-Moting musste nach nur wenigen Minuten Einsatzzeit zu Beginn der zweiten Hälfte offenbar angeschlagen wieder raus. Er hat Probleme am Knie, Tel an der Schulter. Beide müssten untersucht werden, sagte Trainer Thomas Tuchel angesichts der „Wermutstropfen“.

Kim sieht bereits zu

Kim war kurz vor dem Anpfiff als dritter Neuzugang dieses Sommers offiziell verpflichtet worden. Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler kommt vom SSC Neapel und unterschrieb beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2028. Der Verteidiger begrüßte die Kollegen und radelte auf einem Ergometer im Zelt am Sportplatz. Mitwirken konnte er noch nicht. Der 26-Jährige wird am Mittwoch im Training unter Thomas Tuchel erwartet.

Noch mehr als mit der Verpflichtung von Kim hatten die Münchner am Dienstag mit der von Christoph Freund als neuem Sportdirektor aufhorchen lassen. Er nimmt seine Arbeit an der Säbener Straße am 1. September auf. Der 46-jährige Österreicher kommt vom FC Red Bull Salzburg, für den er in gleicher Funktion tätig ist. Er ist damit Nachfolger von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, von dem sich die Münchner ebenso wie von Vorstandschef Oliver Kahn Ende Mai getrennt hatten.

Nächster Stopp: Asien

Noch bis zum Donnerstag bereiten sich die Münchner am Tegernsee vor. Nach der Teampräsentation am Sonntag in der Allianz Arena geht es vom 24. Juli bis 3. August für das Starensemble auf eine Asienreise. Bei den drei Testspielen in Tokio und Singapur gegen Manchester City, den FC Liverpool und Kawasaki Frontale wartet nach dem lockeren Aufgalopp in Rottach-Egern Gegenwehr auf die Bayern.

Kim ist nach Laimer und Guerreiro der dritte Neuzugang des Bundesligisten. Die Münchner arbeiten weiter an einer möglichen Verpflichtung von Harry Kane von Tottenham Hotspur. Auch Kyle Walker von Manchester City ist im Gespräch.