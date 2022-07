Neuzugang Mané startet bei Bayern - Auch Kimmich & Co. dabei

München - Neuzugang Sadio Mané hat wie eine Reihe anderer Bayern-Stars die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen.

Der vom FC Liverpool verpflichtete Mittelfeldspieler lief bei der nicht-öffentlichen Einheit in München ebenso auf wie die Urlaubsrückkehrer Joshua Kimmich (27), Serge Gnabry (26), Leon Goretzka (27), Kingsley Coman (26) und Alphonso Davies (21). Der von Ajax Amsterdam geholte Marokkaner Noussair Mazraoui (24) absolvierte wie der Senegalese Mané (30) seine erste Einheit an der Säbener Straße.

Seit Montag lässt Trainer Julian Nagelsmann (34) sein Ensemble in der Sommer-Vorbereitung schwitzen. Der Trainingsstart des abwanderungswilligen Weltfußballers Robert Lewandowski (33) wird wie die Rückkehr viel belasteter Nationalspieler wie Manuel Neuer (36) oder Thomas Müller (32) für den kommenden Dienstag erwartet.

Ob Lewandowski, den es zum FC Barcelona zieht, tatsächlich dabei ist und ob im Laufe der kommenden Wochen weitere Neuzugänge wie etwa der umworbene Matthijs de Ligt (Juventus Turin) zum Team stoßen, sind spannende Fragen.

Am Samstag in einer Woche präsentieren sich die Bayern-Stars ihren Fans in der Allianz Arena, danach geht es zu einem einwöchigen Trip in die USA. Als erstes wichtiges Kräftemessen des Sommers steht für den FC Bayern am 30. Juli der deutsche Supercup bei Pokalsieger RB Leipzig an. In die Bundesliga-Saison starten die Münchner am 5. August bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.