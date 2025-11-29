Liverpool - Zwei Kopfball-Tore von Malick Thiaw und ein traumhafter Lupfer von Nick Woltemade haben für einen Auswärtssieg von Newcastle United in der Premier League gesorgt. Die Magpies gewannen auch dank der beiden deutschen Nationalspieler beim FC Everton souverän mit 4:1 (3:0) und haben sich in der Tabelle vorerst auf Rang elf verbessert.

Thiaw köpfte Newcastle früh in Führung (1. Minute). Es war sein erster Treffer für United. Nach dem 2:0 durch den 19-jährigen Lewis Miley war Woltemade mit seinem fünften Saisontreffer in der Premier League für das 3:0 verantwortlich (45.). Der Nationalspieler lupfte perfekt über Englands Nummer eins Jordan Pickford. Thiaw entschied erneut per Kopf nach der Pause die Partie (58.). Kiernan Dewsbury-Hall konnte für Everton nur noch verkürzen (69.).



Manchester City hat nach dem Leverkusen-Patzer einen weiteren Rückschlag in der Nachspielzeit verhindert. Phil Foden erzielte kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 3:2 (2:0) gegen den Abstiegskandidaten Leeds United und schoss das Team von Pep Guardiola in der Tabelle vorerst auf Rang zwei. Unter der Woche unterlag City in der Champions League Bayer Leverkusen mit 0:2. Für den bereits in der Kritik stehenden Leeds-Trainer Daniel Farke dürfte der Druck trotz einer starken zweiten Halbzeit als Tabellen-18. weiter steigen.

Man City um Superstar Erling Haaland benötigte gegen einen lange Zeit deutlich unterlegenen Aufsteiger nicht einmal 60 Sekunden für die Führung: Englands Fußball-Nationalspieler Foden traf aus knapp sechs Metern zum 1:0 (1.). Der frühere Leipzig-Profi Josko Gvardiol (25.) erhöhte nach einer Ecke. Das Guardiola-Team verpasste es im Verlauf der ersten Hälfte, weitere Tore zu schießen.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Umso überraschender kam das 1:2 durch Dominic Calvert-Lewin (49.). Leeds wurde gefährlicher und erhielt nach einem Foul von Gvardiol an Calvert-Lewin einen Foulelfmeter. Der frühere Wolfsburger Felix Nmecha scheiterte erste an City-Keeper Gianluigi Donnarumma, konnte den Nachschuss aber über die Linie drücken (68.). City antwortete mit wütenden Angriffen, erst Foden erlöste sein Team mit einem platzierten Schuss in der Nachspielzeit (90.+1).