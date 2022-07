Norwegens Fußballfrauen beschweren sich über EM-Bälle

Die Norwegerin Guro Reiten (M) führt in der Partie gegen Nordirland den Ball.

Oslo - Die norwegischen Fußballfrauen haben sich nach ihrem Sieg in der EM-Partie gegen Nordirland über die Qualität der Spielbälle beschwert.

„Es war nicht soviel Luft in den Bällen. In ziemlich vielen sogar“, sagte Mannschaftskapitänin Maren Mjelde dem norwegischen Rundfunk. „Wenn man gegen den Ball geschlagen hat, hat er sich fast etwas tot angefühlt.“

Schon während der Partie konnte man Norwegens Fußballstar Ada Hegerberg den Ärger über den Ball nach einem Eckstoß ansehen. „Er war etwas weich“, sagte sie dem Sender NRK.„Deshalb haben wir um einen neuen Ball gebeten, mit dem wir ordentlich Fußball spielen können.“

Nach dem 4:1 gegen Nordirland am Donnerstag führen die Norwegerinnen die Gruppe A bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England derzeit an.