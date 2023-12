Simon Bellis/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Nottingham - Nottingham Forest hat sich nach mehr als zwei Jahren von Trainer Steve Cooper getrennt. Das gab der abstiegsbedrohte Premier-League-Verein bekannt.

Forest hatte zuletzt nur einen Sieg aus 13 Liga-Spielen geholt und war auf den 17. Tabellenplatz gerutscht. Ein Nachfolger für den 44-jährigen Cooper soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden, hieß es.

Cooper hatte das Amt beim damaligen Zweitligisten im September 2021 übernommen und hatte in seiner ersten Saison Platz vier und damit die Aufstiegs-Play-offs mit dem Team erreicht. Dort setzte sich Forest im Finale gegen Huddersfield Town durch und stieg in die Premier League auf.

„Jeder bei Nottingham Forest möchte Steve für seinen hervorragenden Beitrag zu unserem Fußballverein danken“, wurde Clubbesitzer Evangelos Marinakis in der Mitteilung zitiert. „Sein Erfolg, Forest zurück in die Premier League zu führen, wird zweifellos ein ikonischer Moment in der Vereinsgeschichte bleiben.“