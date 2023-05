Montevideo - Marcelo Bielsa ist neuer Fußball-Nationaltrainer Uruguays. Der 67-jährige Argentinier unterschrieb einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2026, wie der Verband bekannt gab.

„Unser Publikum verlangt Spiel und Emotionen. Die Zeit ist gekommen“, teilte der Verband auf Twitter mit, wo er Videos und Bilder von Bielsa veröffentlichte.

Bielsa soll die bei der WM in Katar bereits in der Vorrunde gescheiterten Uruguayer zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA führen. Erste große Herausforderung ist für Bielsa mit dem zweimaligen Weltmeister die Copa América im kommenden Jahr in den USA. Bielsas erste Auftritte werden voraussichtlich im Juni die Freundschaftsspiele gegen Nicaragua und Kuba sein. Die südamerikanische WM-Qualifikation beginnt im September.

Bielsa trainierte das argentinische Nationalteam von 1998 bis 2004, gewann mit der Albiceleste bei den Olympischen Spielen 2004 Gold. In seiner Zeit von 2007 und 2011 war er mit Chile bei der WM 2010 dabei. Danach arbeitete er auf Vereinsebene bei Athletic Bilbao, Olympique Marseille und OSC Lille. Zuletzt stand Bielsa bei Leeds United unter Vertrag, das er 2020 nach 16 Jahren wieder zurück in die englische Premier League führte. Nach einer Niederlagenserie wurde er im Februar 2022 entlassen.